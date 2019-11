Giudice sportivo, stangata per Ilicic

Sono cinque gli squalificati dal giudice sportivo dopo le partite dell'undicesima giornata di Serie A. Mano pesante nei confronti di Josip Ilicic, squalificato per due giornate per "condotta gravemente antisportiva": lo sloveno dell'Atalanta era stato espulso negli ultimi minuti del primo tempo del match contro l'Atalanta per un calcio sferrato nei confronti di Charalampos Lykogiannis.

Squalificati per una giornata, invece, Alessandro Matri del Brescia (cui è stata comminata una multa da 15mila euro per ingiurie all'arbitro) e Yildirin Mert Cetin della Roma, espulso nel recupero della partita contro il Napoli.

Per somma di ammonizioni, infine, sono stati squalificati sempre per un turno Igor della Spal e Pedro Obiang del Sassuolo.

SPORTAL.IT | 05-11-2019 14:57