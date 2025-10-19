Il Giugliano vince sotto gli occhi di Capuano, cosa manca per il ritorno di Eziolino

Tutto quello che è accaduto negli anticipi del sabato della 10a giornata di Serie C. Dieci in totale gli incontri con tanti gol e successi esterni

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Abbiamo assistito ad un sabato davvero scoppiettante per quanto riguarda la Serie C, con ben dieci incontri in programma che hanno aumentato l’appetito di calcio per una domenica che sarà ancor più roboante per il torneo. Oggi sono infatti previsti dei veri e propri big match in tutti e tre i gironi con Lecco-Brescia (A), Ravenna-Arezzo (B) e Catania-Salernitana (C). Ma questo è il momento del recap, per capire come sono andate le sfide già giocate nell’anticipo. Spoiler: il Giugliano vince già, in attesa di Eziolino Capuano.

Girone A: secondo successo di fila per il Cittadella

Andiamo con ordine partendo dal Girone A, dove il Cittadella sta finalmente trovando la continuità necessaria per stare sul pezzo. La formazione veneta ha centrato il secondo successo di fila andando a vincere sul campo dell’Ospitaletto. Castelli su rigore e poi Rabbi hanno indirizzato il match in favore dei granata, con Bertoli che si è limitato ad addolcire la pillola per i lombardi. Torna a gioire dopo 5 giornate di astinenza il Renate che fa un sol boccone delle Dolomiti Bellunesi con un 2-0 firmato Anelli e Spedalieri. Si spartiscono la posta in palio, invece, Triestina e Pergolettese: ospiti avanti con Lambrughi e pari trovato poi da Ionita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Girone B: il Livorno vince e salva la panchina

In un clima rovente, nel quale spicca la contestazione dei tifosi, il Livorno porta a casa la missione superando 2-1 la Sanbenedettese. A salvare la panchina in bilico di mister Formisano, ci pensano Cioffi e Dionisi con il gruppo che si conferma accanto al tecnico (emblematico l’abbraccio dopo il secondo gol). Il Guidonia espugna il campo del Gubbio con un perentorio 2-0 che ha visto andare al bersaglio Spavone e Tessiore. 2-2 elettrico tra Pianese e Bra con tutti e 4 i gol siglati nel primo tempo.

Girone C: il Giugliano trova i 3 punti in attesa dell’allenatore

Arriviamo così al Girone C, caratterizzato da ben 3 vittorie esterne in 4 partite. Cominciamo da quella del Giugliano al momento sprovvisto di allenatore ma in attesa di tesserare Eziolino Capuano. Per l’ufficialità il mister deve attendere l’esito del contenzioso con il Trapani al collegio arbitrale. Intanto, però, i campani si prendono l’intera posta in palio (sotto gli occhi del tecnico napoletano che era in tribuna) battendo di misura il Latina con marcatore Ibou Balde. Trionfi in trasferta pure per Foggia contro il Casarano e per il Monopoli sul Crotone. 2-2 infine tra Sorrento e Cosenza con i rossoneri costretti sempre a rimontare.