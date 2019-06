Giulia De Lellis e Andrea Iannone, lo scatto che scatena i rumors

Basta uno scatto, pubblicato su Instagram stories, per scatenare le reazioni e produrre nuove certezze. Se ancora ci fossero dubbi (ed erano davvero esigui) sulla bontà della notizia di una relazione in fase iniziale tra Andrea Iannone, pilota della MotoGp ed ex di Belen Rodriguez, e Giulia De Lellis, ex corteggiatrice legata prima ad Andrea Damante e poi a Irama, diventata una autentica macchina di successi, ecco la foto che allontana i sospetti. Sul suo account ufficiale, il centauro ha pubblicato uno scatto di Giulia e suo fratello Giuseppe dietro le quinte del Gran Premio.

Più di un indizio sui due, protagonisti di una storia inaspettata e insolita che lega lo sportivo a un personaggio assai distante dall’ambiente delle moto e dello sport in generale.

Come è noto, la De Lellis deve la sua notorietà a Uomini e Donne, il dating game firmato Maria De Filippi. Nel corso della sua partecipazione come corteggiatrice ha conquistato Andrea Damante, dj veneto, per cui si è trasferita a Verona e con cui ha interrotto la relazione pochi mesi fa. Dopo di lui, Irama e Iannone, appunto.

Il pilota, invece, è reduce da un biennio intenso al fianco di Belen Rodriguez e del suo clan. Proprio l’amicizia con il fratello di Belen, Jeremias, l’ha condotto alla showgirl argentina a cui è stato accanto per circa due anni. Oggi, la Rodriguez sta preparando la cerimonia di riconferma delle promesse fatte a Stefano De Martino, suo marito e padre del figlio Santiago. E già si vocifera dell’arrivo di un secondo figlio.

Andrea Iannone, dopo il sofferto addio alla compagna, pare abbia ritrovato il sorriso e una certa serenità proprio accanto a Giulia.

VIRGILIO SPORT | 17-06-2019 11:57