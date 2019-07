Giulia De Lellis e Iannone insieme, nell'indifferenza di Belen

Giulia De Lellis non è avara di particolari, almeno sui social, relativi alla sua relazione con Andrea Iannone, pilota di MotoGP legato in passato a Belen Rodriguez. Di loro, la sorella minore Cecilia ha detto (molto poco carinamente): “Li vedo bene insieme: sono alti un metro e una banana”. La polemica tra le due è proseguita, come è noto, ma non ha che alimentato la certezza di reciproche antipatie e presunte tensioni che fino all’intrecciarsi di un rapporto con Iannone sembrano molto remote.

Tra Cecilia e Giulia non vi era forse una amicizia in senso proprio, ma una sorta di frequentazione che avrebbe appunto favorito l’incontro con Iannone e il clan Rodriguez. Mentre per Cecilia la questione è alquanto antipatica, la storia tra l‘ex corteggiatrice ed influencer e Iannone non ha scombussolato il buon Jeremias, preso da altre questioni.

Secondo Chi, il fratello di Belenita avrebbe concesso l’augurio di una vita felice a entrambi. Ma dalla protagonista assoluta di questa vicenda, non giunge alcuna frase? Un post? Una foto? Una sorta di messaggio che segni una pace anche se armata?

La Rodriguez maggiore è intenta a godersi il momento, in attesa della cerimonia con cui confermerà le promesse matrimoniali che avevano legato lei e Stefano De Martino, poco dopo la nascita di Santiago.

Invece nulla, il silenzio, indifferenza pressoché completa. Belen fa e disfa, come sempre.

Aveva manifestato quell’inquietudine che la attraversa e la conduce a scelte impulsive, come quella di allontanarsi dal marito e poi pentirsene. La relazione con Iannone non è stata breve, né marginale nella sua vita. Eppure adesso non è tempo di dire e scrivere pubblicamente, per Andrea neanche un velato ricordo dell’amore che c’è stato.

VIRGILIO SPORT | 18-07-2019 11:54