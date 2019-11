Giulia De Lellis e Iannone pronti a compiere un grande passo

Mentre le smentite e i relativi rumors continuano a susseguirsi senza tregua, Giulia De Lellis sembra concentrata su altro. Lo aveva asserito con veemenza in una delle sue stories più celebri. Non intende tornare sulla diatriba, né citare in maniera esplicita Belen o i componenti del clan Rodriguez che fin da principio sono rimasti invischiati nella velenosa lite che le vede contrapposte.

Adesso, stando a quanto riferisce il numero in edicola di Chi, la De Lellis starebbe riflettendo sull’opportunità di stringere un legame ancora più saldo con il fidanzato, il pilota di MotoGP Andrea Iannone, ex proprio di Belen.

L’influncer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe lasciare il suo management per aprire una società con lo sportivo e gestire in autonomia la propria agenda, dopo aver raggiunto una notevole popolarità grazie anche alla sua agenzia. “Giulia De Lellis vuole cambiare il suo management e aprire una società con il fidanzato Andrea Iannone. Così potranno gestire insieme i loro affari”, si legge.

Solo due giorni fa, Francesco Facchinetti ha ribadito su Instagram l’intenzione di realizzare nuovi e numerosi progetti con Giulia De Lellis. Come e quando, dunque, dovrebbe consumarsi questa separazione, se della sua agenzia si tratta?

La premiata ditta De Lellis-Iannone, è il caso di affermarlo senza timore di risultati negativi, sarebbe comunque una garanzia per il volume di interessi che girano attorno ad entrambi i personaggi.

Iannone, come saprete, è un pilota che ha conquistato con i risultati sportivi fama e celebrità, attirandosi contratti commerciali e progetti collaterali. Al pari di Giulia, che molto deve al dating show di Maria De Filippi, ma che ha saputo ritagliarsi uno spazio sui social come influencer nel campo beauty tra le più seguite e ambite sul versante pubblicitario.

Il suo libro, scritto sotto la guida abile di Stella Pulpo, è diventato un caso editoriale. “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” allude alla storia con l’ex tronista, Andrea Damante, per cui Giulia decise di trasferirsi a Verona dove ha vissuto con il compagno fino all’addio definitivo.

Oggi si vocifera, appunto, del breve incontro tra Damante e Belen, ex proprio di Iannone. Le allusioni al tradimento, a quel legame che ribadirebbe ancora una volta gli incroci pericolosi nell’esistenza di entrambe sono un gioco rischioso, su cui la stessa conduttrice e showgirl argentina ha tentato di chiarire su Instagram. Un tentativo che non ha ancora toccato quanto la dirompente indiscrezione sul suo presunto flirt con Damante.

VIRGILIO SPORT | 20-11-2019 13:22