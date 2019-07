Giulia De Lellis, messaggio struggente e nostalgico per Iannone

Come e quanto è stato per la storia che lo ha visto legato a Belen Rodriguez (tornata insieme a Stefano De Martino, che risposerà a Ibiza) per quasi due anni, così la storia appena iniziata con Giulia De Lellis appassiona e spacca il suo pubblico. Ma Andrea Iannone non si cura di loro, sul versante dei sentimenti. Il pilota di MotoGP, superato l’abbandono da parte della maggiore delle sorelle Rodriguez, si è calato in una nuova relazione con l’ex corteggiatrice ed influencer senza riserve palesando stati d’animo e sentimenti socializzati.

Ogni scatto, ogni emoziona, dal primo incontro alla nostalgia in occasione di una separazione, è pubblico e condiviso come si conviene a due personaggi che godono di un seguito così orizzontale come Giulia e Iannone.

La De Lellis, dopo aver replicato a modo suo a Cecilia Rodriguez e alle sue esternazioni, si è curata di seguire Andrea nel suo lavoro e di misurare su Instagram le proprie prerogative.

“Sto facendo un po’ di cambiamenti generali, di novità sia di vita personale che di vita lavorativa e sono contenta”, ha detto Giulia in un video mentre è a letto abbracciata al suo Andrea. E la convivenza, stando a questi abbracci, è quanto di più atteso dagli ammiratori di entrambi. “Lui mi fa i video e poi non li pubblica mai, chissà perché”.

“Sei il solo e unico, mi manchi”, si legge nella dedica in inglese. Sempre su Instagram, Giulia De Lellis aveva pubblicato una dedica dolcissima, all’indirizzo di quanti discutono la solidità del loro rapporto, in cui compare accanto a Iannone: “Qualcuno che ti aspetta già”.

VIRGILIO SPORT | 08-07-2019 11:14