Giuliani, compleanno con vista Mondiale

Seste nel ranking FIFA e al loro settimo campionato nel mondo, dove non sono mai andate oltre i quarti di finale (2007, 2011, 2015), le ‘Matildas’ australiane rappresentano il primo difficile banco di prova per le Azzurre, consapevoli di quanto sia importante iniziare il Mondiale con un risultato positivo: "La partita con l’Australia – ha dichiarato Laura Giuliani in un’intervista rilasciata a FIFA TV – ci aiuterà a rompere il ghiaccio e a prendere confidenza con questo Mondiale. E’ l’inizio di tutto".

Il portiere azzurro festeggerà mercoledì in ritiro il suo 26esimo compleanno: "Festeggiare il compleanno in Francia è motivo d’orgoglio, mi sento fortunata ad avere la possibilità di compiere gli anni qui insieme alle mie compagne in occasione di un Mondiale".

SPORTAL.IT | 04-06-2019 15:39