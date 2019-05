Giuliani: "Conquisteremo i tifosi"

La Nazionale femminile del ct Milena Bertolini prosegue la preparazione verso il Mondiale, dove le azzurre torneranno protagoniste dopo 20 anni.

Unico fuoriprogramma la “licenza” consentita alle giocatrici della Juventus, che nella serata di domenica hanno ricevuto all'"Allianz Stadium" la coppa dello scudetto vinto per il secondo anno consecutivo.

Al termine della cerimonia ha parlato il portiere Laura Giuliani, estremo difensore anche della Nazionale. Il pensiero è ovviamente rivolto alla Francia, ma con serenità: “Siamo ancora tranquille, l'ambiente è ancora molto disteso, continuiamo a lavorare serenamente. Penso che le basi siano ottime” le parole riportate da 'Tuttojuve.com'.

Barbara Bonansea non ha nascosto il sogno di arrivare il più avanti possibile. Giuliani preferisce stare con i piedi per terra e spera di coinvolgere i tifosi cammin facendo: “La cosa fondamentale sarà passare il primo turno, poi cercare di andare più avanti possibile. La cosa bella è che non abbiamo pressioni, con mente libera cercheremo di fare del nostro meglio sul campo, così da far appassionare anche tutti i nostri tifosi.



SPORTAL.IT | 20-05-2019 16:05