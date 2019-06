Giuliani: "Continuiamo a sognare"

Il portiere della Nazionale italiana Giuliani ha parlato a pochi giorni dalla partita contro la Cina. "Siamo arrivate fin qui e dobbiamo continuare a sognare, giochiamo a mente libera e questa cosa ci aiuta".

"Tra i segreti della nostra difesa c’è senza dubbio l’organizzazione, fin qui abbiamo lavorato tanto soprattutto sotto il punto di vista tattico e i risultati si sono visti in campo. Inoltre c’è grande comunicazione e sintonia tra noi: tutte le calciatrici della nostra difesa giocano in squadre diverse ma nonostante questo abbiamo grande sintonia, non è una cosa scontata. A livello individuale abbiamo i migliori difensori del Mondiale e sono certa che continueremo su questa strada. Fin qui abbiamo peso solo due gol da calci piazzati e in queste situazioni la difesa non può farci nulla".

SPORTAL.IT | 22-06-2019 21:12