Giuliani non vuole porre limite ai sogni

Il primo obiettivo, superare la fase a gironi, è stato superato. E di slancio. Adesso l’Italia femminile prova a non porsi limiti in vista dell’inizio della fase ad eliminazione diretta del Mondiale in corso in Francia.

Martedì l’avversario negli ottavi sarà l’ostica Cina allo "Stade de La Mosson" di Montpellier.

In conferenza stampa ha parlato il portiere Laura Giuliani, leader di un reparto difensivo che sta dando prova di grande solidità: "Il segreto della nostra difesa – ha detto l'estremo difensore della Juventus – è l’organizzazione, a livello di reparto abbiamo lavorato tantissimo in questi giorni di preparazione e si sono visti i risultati in campo. Non è scontata questa sintonia, visto che tutte le giocatrici della difesa giocano in squadre diverse. A livello individuale abbiamo i migliori difensori di questo torneo, non è un caso che abbiamo preso solo due gol ed entrambi su rigore”.

"Siamo arrivate sino a qua, è un peccato mettersi ora dei freni. Continuiamo a sognare, nessuno si aspettava questi risultati e tutto quello che viene da adesso in poi è qualcosa di guadagnato” ha concluso il numero uno azzurro.

SPORTAL.IT | 22-06-2019 17:09