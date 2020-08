Giulini avvisa l'Inter: "Nainggolan vuole il Cagliari"

Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe essere ancora a Cagliari, questo almeno è quanto auspica il presidente dei sardi che però chiede ‘aiuto’ all’Inter.

Il centrocampista belga intatti è rientrato in nerazzurro dove Conte non sembra voler puntare su di lui, come dimostra il sempre più probabile acquisto di Vidal.

Ecco allora che Giulini, intervistato da ‘L’Unione Sarda’, manifesta la volontà reciproca di riportare Nainggolan a Cagliari. “La volontà del giocatore e dell’allenatore è per giocare nel Cagliari, e anche quella mia. Dipende tutto dal nostro incontro con l’Inter, vorremmo risolverla al più presto. È un momento complicato, dobbiamo preoccuparci anche della stabilità della società e l’Inter ci dovrà venire incontro”.

Infine il presidente racconta l’acquisto di Marin e conferma l’imminente arrivo di Czyborra e Sottil. “Marin, che doveva sostituire De Jong nell’Ajax, ci ha fatto capire in poche ore la sua voglia di venire a Cagliari e condividere il nostro progetto. Czyborra arriverà appena risolverà i suoi problemi di salute. Abbiamo chiuso l’affare Sottil, l’attaccante esterno chiesto da Di Francesco. Ma non ci fermiamo”.

OMNISPORT | 31-08-2020 11:41