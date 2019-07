Giulini: "Barella? Accordo raggiunto con la Roma"

A margine dell'assemblea della Lega Serie A, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha chiarito la situazione di Nicolò Barella. "L'11 giugno abbiamo raggiunto un accordo con l'Inter sulla parte fissa, che credo sia la cosa più importante in qualsiasi trattativa. C'erano solo i bonus da discutere, ma da venti giorni l'Inter non la sentiamo più, quindi non so se sia ancora interessata al ragazzo".

Approfittando dello stallo è stata brava a inserirsi la Roma e Giulini ammette: "Nel frattempo abbiamo chiuso con i giallorossi. La loro offerta è ancor più importante di quella dei nerazzurri, quindi noi siamo soddisfatti. A questo punto, dato che questa è una cosa molto recente, credo sia legittimo che Nicolò si prenda un paio di giorni per decidere bene quale sarà il suo futuro".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 01-07-2019 16:29