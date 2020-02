Giulini continua a credere nel Cagliari

Il Cagliari ha decisamente rallentato la propria corsa nelle ultime settimane, ma Tommaso Giulini continua a fidarsi della squadra.

"La fortuna non ci sta aiutando – è il commento del numero uno degli isolani ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il ko contro il Genoa -. Si pensi che in un'ora si sono fatti male in tre, Oliva, Faragò e Cacciatore. In sei anni una cosa del genere non l'avevo mai vista, ma in campionato tutto si compensa. E con la nostra mentalità continueremo a fare punti".

"Già a fine 2019 sono andate male un paio di partite – ha quindi aggiunto -. Di fatto è dalla sconfitta con la Lazio che le cose sono girate negativamente per noi. Ciò non ci toglie la nostra prima parte di stagione, decisamente al di sopra delle aspettative. Per questo non posso recriminare nulla ai nostri giocatori. Con il Genoa non meritavamo di perdere, stiamo vivendo un momento difficile. Ma è proprio in momenti così che si vedono gli uomini".

SPORTAL.IT | 09-02-2020 21:33