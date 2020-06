Giulini: "Nainggolan può rientrare all'Inter"

Radja Nainggolan verso il ritorno all'Inter. Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini in un'intervista a Radio Radio ha confermato che il Ninja sta per rientrare a Milano, per restarci: "Sarà molto difficile trattenere Nainggolan al Cagliari. E’ un giocatore fortissimo, tante società importanti lo vorrebbero ma io credo che nella prossima stagione possa rientrare nella rosa dell’Inter".

La società nerazzurra è disposta a cedere il belga al suo ritorno dal prestito, ma senza sconti. Sulle sue tracce ci sono Roma e Fiorentina, ma Conte potrebbe decidere di trattenerelo in nerazzurro.

SPORTAL.IT | 06-06-2020 18:08