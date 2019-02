Giulini pazzo di Maran

Le ultime uscite del Cagliari non hanno certo convinto e i tifosi hanno preso di mira il tecnico Maran, reo di aver suggerito alla società acquisti poco utili alla squadra.

Il presidente Giulini, invece, ha descritto così il rapporto con l'ex tecnico del Chievo: "Maran? Non sono mai stato così contento del lavoro di un allenatore, che si avvale di uno staff competente e coeso. Nel mercato di gennaio abbiamo lavorato per migliorarci".

I tifosi poi non hanno gradito il mancato approdo di Nandez ma Giulini si difende: "Sarebbe stato l'acquisto più importante della nostra storia ma la nostra offerta è stata rifiutata, siamo stati "palleggiati", ci hanno tenuto in ballo perchè probabilmente non sapevano chi avrebbero venduto. Probabilmente il presidente pensava che avremmo pagato cash ma poi ho sentito cose da parte sua che non mi sono piaciute. Siamo una società seria".

