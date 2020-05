Giulini: "Rivolevo Allegri a Cagliari"

Che il presidente del Cagliari Tommaso Giulini abbia progetti ambiziosi per il club rossoblù è noto, ma in pochi avrebbero potuto immaginare che uno dei sogni della società fosse quello di riportare sulla panchina dei sardi nientemeno che Massimiliano Allegri.

A svelare il retroscena è stato lo stesso Giulini in un'intervista a 'Sky Sport' nel giorno del centenario del club: "A fine gennaio-inizio febbraio, quando le cose non andavano bene, l'ho chiamato per sondare la sua disponibilità a tornare” ha detto Giulini.

Allegri era quindi la prima scelta per il dopo Maran, in corsa o per la prossima stagione. Ma non se n'è fatto nulla: "Era lusingato dalla proposta, ma mi ha confermato che l'anno prossimo allenerà all'estero” ha aggiunto Giulini.

Allegri ha giocato nel Cagliari tra il 1993 e il 1995 e in rossoblù ha iniziato ad allenare in Serie A tra il 2008 e il 2010.

