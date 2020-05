Giulini senza freni sul futuro di Nainggolan

Il patron del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato del futuro di Radja Nainggolan a Top Calcio 24: "Ha grandissima personalità e l’Inter già quest’anno ha tentato di prendere giocatori di personalità. A mio parere farebbe comodo a tutti i club di prima fascia e la stessa Inter farebbe un affare a tenerselo, altrimenti ci saremmo anche noi".

"Però dipenderà dall’Inter, che detiene il cartellino. Non abbiamo ancora affrontato il tema futuro”. Nainggolan è attualmente in prestito nel club sardo.

Sulla ripartenza: "Le idee mutano nel tempo. Un mese fa, in piena crisi, ancora non si riusciva a percepire le tempistiche per avere le condizioni per ripartire. Ero pessimista. Poi abbiamo capito, col tempo e coi numeri, che ci sono margini per la ripartenza e a un mese da oggi, quando potremmo ripartire, speriamo la situazione continui a migliorare. Se il calcio dovesse ripartire sarebbe la cosa più giusta per i club, i tifosi e i giocatori giocatori stessi. Soprattutto per i club perché se il calcio riparte in altri paesi sarebbe complicato per noi poi competere con gli altri campionati".

SPORTAL.IT | 22-05-2020 08:52