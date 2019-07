Giulio Ciccone non vuole arrendersi

"Sinceramente di testa e di gamba voglio provarci e far tanto ma il fisico non risponde più: era giusto provarci e finché ne avevo sono rimasto lì ma poi sono arrivato a un punto che avevo mal di schiena terribile". Queste le parole di Giulio Ciccone al termine della quindicesima tappa del Tour de France.

"Ho fatto di tutto per recuperare, non so nemmeno io perché – ha proseguito l'azzurro ai microfoni della Rai – è partito tutto dal ginocchio, avverto questo fastidio, è una cosa strana e proveremo a recuperare. E' dura perché pensi di fermarti, ma la voglia di arrivare prevale e non molli mai".

SPORTAL.IT | 21-07-2019 18:03