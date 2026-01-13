Giuntoli riparte dall’Arabia: dopo il fallimento Juve, l’Al-Nassr di Ronaldo tenta il ds del terzo scudetto del Napoli

L’ex dirigente di Napoli e Juve sarebbe pronto a rimettersi in gioco lontano dall’Italia: per lui, due offerte dalla Saudi Pro League

Dopo la conclusione amara e complessa del suo rapporto con la Juventus, andato ufficialmente in archivio a giugno 2025, per Cristiano Giuntoli potrebbero presto aprirsi le porte dorate della Saudi Pro League. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’Al-Nassr avrebbe manifestato un interesse concreto per affidargli la gestione sportiva del club che, tra gli altri, annovera tra le sue file anche Cristiano Ronaldo.

Il fallimento in bianconero

L’avventura di Giuntoli a Torino non ha ricalcato le orme trionfali di quella partenopea. Nonostante l’arrivo alla Continassa fosse stato accolto come un colpo che avrebbe potuto ripotare i bianconeri al successo, il feeling con l’ambiente non è mai realmente sbocciato, tra le incomprensioni e lo scontro con Allegri al primo anno, gli errori di mercato del secondo e la scelta rivelatasi poi totalmente errata di puntare su Thiago Motta, esonerato a marzo e sostituito da Igor Tudor.

Addio inevitabile

Complici rapporti ormai logori con la dirigenza, il quarto posto conquistato dal tecnico croato al termine della passata stagione non è bastato a salvare il posto all’ex dg del Napoli. Inevitabile, l’epilogo con la risoluzione contrattuale, descritta ufficialmente come una “valutazione congiunta delle prospettive future”, ma che nei fatti ha sancito la fine di un legame mai realmente sbocciato e senza basi solide e condivise.

Offerta dell’Al-Nassr

Giuntoli è fermo da allora e in attesa dell’occasione giusta per tornare in pista. Occasione che sarebbe arrivata in questo inizio 2026, con ben due offerte dall’Arabia, una delle quali dall’Al-Nassr, che porge al ds la possibilità di rilanciarsi. Nelle intenzioni del club arabo Giuntoli non sarebbe un semplice direttore sportivo, ma un manager capace di dare un’anima ancora più internazionale a una squadra che vanta nomi di caratura mondiale.

Una nuova sfida

Trasferirsi a Riyadh per Giuntoli significherebbe, infatti, trovarsi a gestire uno spogliatoio dove, oltre al già citato Cristiano Ronaldo, siedono stelle del calibro di Sadio Mané, Marcelo Brozovic e Joao Felix. E per un dirigente che ha fatto dello scouting il proprio marchio di fabbrica, la sfida saudita potrebbe rappresentare lo stimolo ideale per dare un taglio al passato e provare a lasciarsi definitivamente alle spalle anche la delusione juventina.

L’esigenza dell’Al-Nassr di virare con decisione su un profilo come quello di Giuntoli nasce anche da una classifica che al momento vede la squadra affidata al tecnico portoghese Jorge Jesus costretta a rincorrere l’Al-Hilal di Simone Inzaghi capolista, che con il recente e non esente da polemiche successo 3-1 proprio su CR7 e compagni ha allargato a sette le lunghezze di vantaggio in graduatoria.