Giuseppe Corrado rilancia per ripartire

Dopo aver espresso la propria posizione, quella che i campionati nazionali vengano ripresi per portare a termine la stagione, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha ribadito il concetto in un'intervista rilasciata a 'SportMediaset', nella quale è entrato anche nel merito di organizzare la seconda parte di stagione, con gli eventuali risvolti positivi che darebbe il giocare in estate:

"Stiamo vivendo un periodo tragico e spero irripetibile che ha gettato nel caos anche l’Azienda Calcio – ha detto il presidente nerazzurro – ma in Serie B siamo avvantaggiati perché il nostro campionato si è fermato alla nona giornata di ritorno e ci basterebbero 40 giorni per finire il torneo. Un campionato tra giugno e luglio, per esempio, potrebbe creare molto interesse a livello televisivo. Anche se a porte chiuse, le partite potrebbero riscuotere grande interesse. Ritengo fondamentale la conclusione dei campionati, per ragioni sia sportive che aziendali e perché dal punto di vista imprenditoriale abbiamo anche noi l’ansia di ripartire come tutto il mondo produttivo italiano“.



SPORTAL.IT | 03-04-2020 23:49