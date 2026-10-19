Un allenatore italiano che gira per il mondo dove ha centrato diversi successi nella sua carriera. Giuseppe Cristaldi è originario di San Severo è in possesso della licenza Uefa Pro e il suo percorso professionale l’ho ha maturato prima nelle giovanili di Ascoli e Empoli per, poi, continuare tra Europa, Nord America e Asia. Da pochi giorni è il nuovo tecnico del Rajasthan United Fc che disputa la seconda divisione nel campionato in India dopo che da settembre del 2024 per due anni ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico del Punjab Fc, sempre nel campionato indiano.
Mister che emozioni ha provato nel vincere la Coppa Oil India?
“Indubbiamente vincere fa sempre piacere. In questi 2 anni in India i successi sono stati molteplici fortunatamente. Questa coppa è stata l’ultima competizione con il Punjab FC, dato che ho da poco ho firmato con il Rajasthan United, decidendo di intraprendere una nuova sfida”.
Come è il calcio indiano e quanti giocatori stranieri possono giocare in ogni squadra?
“Difficile paragonare i campionati di nazioni differenti e rapportarli tra loro. E’ un calcio in crescita che attrae addetti ai lavori, calciatori e allenatori, da tutto il mondo. In ISL possono giocare 4 stranieri e 3 in IFL. Il livello dei giocatori stranieri varia. Ci sono ragazzi giovani provenienti da campionati minori e allo stesso tempo calciatori che hanno giocato ad altissimo livello. Attualmente ad esempio ho un ragazzo che ha giocato nel Flamengo in attacco con Ronaldinho e Adriano e con il Brasile U20, vincendo la Coppa America di categoria”.
Come è il contesto geografico, dove si trova esattamente in India. E come è la sua giornata tipo?
“Pochi giorni fa ero in Punjab e ora sono in Rajasthan. La giornata è prevalentemente dedicata a meeting con lo staff tecnico e allenamenti. Ma fortunatamente ho avuto modo di girare parecchio in questa grande nazione che ha praticamente la superficie di un continente”.
Mangia cibi indiani o italiani?
“Entrambi. Devo dire che ho trovato degli ottimi ristoranti italiani qui in India. Pasta e pizza non possono mai mancare nella dieta di noi italiani”.
Gli impianti sia di gioco che di allenamento sono all’avanguardia e le tifoserie sono calde?
“Il calcio indiano è una realtà in continua evoluzione, anche se esistono ancora differenze importanti tra le varie strutture e società. Alcuni club dispongono di centri sportivi e infrastrutture di ottimo livello, mentre altri devono ancora compiere passi avanti, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei terreni di gioco, la manutenzione e l’organizzazione generale. Personalmente, ho avuto la possibilità di lavorare in contesti ben organizzati, con strutture che permettono di sviluppare un lavoro tecnico e metodologico di qualità. Credo però che, per favorire una crescita costante del movimento, sia fondamentale investire ulteriormente nelle infrastrutture e soprattutto nella formazione dei giovani. Per quanto riguarda le tifoserie, l’India è un Paese che vive lo sport con grande passione. Il cricket rimane lo sport dominante, ma il calcio ha un seguito importante, soprattutto in alcune regioni come il Kerala, il Bengala Occidentale e il Nord-Est del Paese. In determinate piazze si respira un’atmosfera davvero coinvolgente, con tifosi molto calorosi e legati ai propri colori.
Ci sono giocatori indiani secondo lei pronti per il campionato italiano?
“Credo che in India ci siano giocatori interessanti, soprattutto tra le nuove generazioni. Il potenziale esiste, ma bisogna distinguere tra talento individuale e capacità di adattarsi immediatamente alle esigenze del calcio italiano. La Serie A o la B sono campionati estremamente competitivi, dove gli aspetti tattici, la velocità di pensiero e la gestione delle diverse situazioni di gioco rivestono un’importanza fondamentale. Al momento ritengo difficile individuare calciatori indiani pronti per imporsi in Italia. Durante la mia esperienza al Punjab FC ho avuto la possibilità di lavorare con diversi giovani di prospettiva, molti dei quali hanno raggiunto le nazionali giovanili indiane e quella maggiore. La sfida è creare un sistema capace di accompagnare questi ragazzi verso livelli di competitività internazionale, offrendo loro metodologie di allenamento adeguate e maggiori opportunità di confronto con il calcio europeo”.
Dopo le esperienze nelle giovanili di Ascoli e Empoli la sua carriera si è svolta all’estero.
“Ho deciso di intraprendere un percorso internazionale, spinto soprattutto dalla volontà di confrontarmi con culture calcistiche differenti e ampliare le mie conoscenze. Ho avuto esperienze in diversi contesti, in 3 continenti. Il mio percorso è stato caratterizzato dalla volontà di mettermi continuamente in discussione. Credo che lavorare all’estero permetta di sviluppare una grande capacità di adattamento, flessibilità e di lettura delle diverse realtà calcistiche, e non solo”.
Le manca il calcio italiano?
“Il calcio italiano rappresenta inevitabilmente una parte importante della mia identità professionale. Sono cresciuto con la nostra cultura calcistica, che considero ancora oggi una delle più complete al mondo, soprattutto dal punto di vista tattico e della preparazione degli allenatori.
Naturalmente seguo con interesse il calcio italiano e, un giorno perché no tornare nel contesto giusto per mettere a disposizione l’esperienza internazionale maturata”.
Due anni in India indimenticabili.
“Assolutamente sì. Sono stati due anni molto intensi, che mi hanno lasciato tantissimo sia professionalmente che personalmente. Quando si arriva in un Paese con una cultura così diversa dalla nostra, la prima sfida è comprendere l’ambiente, le persone e il modo di vivere il calcio. Una volta superata questa fase, si scopre una realtà ricca di entusiasmo, potenzialità e voglia di crescere. Dal punto di vista sportivo, i risultati ottenuti rappresentano sicuramente una grande soddisfazione. Oggi, con la nuova esperienza al Rajasthan United, ho l’opportunità di proseguire questo percorso confrontandomi in un nuovo contesto”.
Il suo sogno per il futuro della sua carriera?
“Per quanto riguarda il futuro, la mia ambizione è quella di continuare a crescere, possibilmente raggiungendo nel tempo livelli sempre più importanti. Credo soprattutto nel lavoro quotidiano, nella competenza e nella capacità di farsi trovare pronti quando arrivano le opportunità.
Nel calcio, come nella vita, bisogna avere ambizione, ma anche la consapevolezza che ogni traguardo si costruisce attraverso il lavoro e i risultati”.