Un allenatore italiano che gira per il mondo dove ha centrato diversi successi nella sua carriera. Giuseppe Cristaldi è originario di San Severo è in possesso della licenza Uefa Pro e il suo percorso professionale l’ho ha maturato prima nelle giovanili di Ascoli e Empoli per, poi, continuare tra Europa, Nord America e Asia. Da pochi giorni è il nuovo tecnico del Rajasthan United Fc che disputa la seconda divisione nel campionato in India dopo che da settembre del 2024 per due anni ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico del Punjab Fc, sempre nel campionato indiano.

Mister che emozioni ha provato nel vincere la Coppa Oil India?

“Indubbiamente vincere fa sempre piacere. In questi 2 anni in India i successi sono stati molteplici fortunatamente. Questa coppa è stata l’ultima competizione con il Punjab FC, dato che ho da poco ho firmato con il Rajasthan United, decidendo di intraprendere una nuova sfida”.

Come è il calcio indiano e quanti giocatori stranieri possono giocare in ogni squadra?

“Difficile paragonare i campionati di nazioni differenti e rapportarli tra loro. E’ un calcio in crescita che attrae addetti ai lavori, calciatori e allenatori, da tutto il mondo. In ISL possono giocare 4 stranieri e 3 in IFL. Il livello dei giocatori stranieri varia. Ci sono ragazzi giovani provenienti da campionati minori e allo stesso tempo calciatori che hanno giocato ad altissimo livello. Attualmente ad esempio ho un ragazzo che ha giocato nel Flamengo in attacco con Ronaldinho e Adriano e con il Brasile U20, vincendo la Coppa America di categoria”.

Come è il contesto geografico, dove si trova esattamente in India. E come è la sua giornata tipo?

“Pochi giorni fa ero in Punjab e ora sono in Rajasthan. La giornata è prevalentemente dedicata a meeting con lo staff tecnico e allenamenti. Ma fortunatamente ho avuto modo di girare parecchio in questa grande nazione che ha praticamente la superficie di un continente”.

Mangia cibi indiani o italiani?

“Entrambi. Devo dire che ho trovato degli ottimi ristoranti italiani qui in India. Pasta e pizza non possono mai mancare nella dieta di noi italiani”.

Gli impianti sia di gioco che di allenamento sono all’avanguardia e le tifoserie sono calde?