Giuseppe Iachini ringrazia tutti

L’esperienza sulla panchina della squadra di cui è stato giocatore e anche capitano è durata meno di un anno per Giuseppe Iachini, esonerato dalla Fiorentina dopo il deludente inizio di stagione.

Otto punti con due vittorie in sette giornate non ha rappresentato un bottino sufficiente secondo la società, così ecco il ritorno di Cesare Prandelli.

Iachini ha comunque voluto salutare e ringraziaare tutti attraverso una nota che inizia con il rimpianto per aver quasi sempre giocato senza tifosi: “Sono legato a quest’ambiente, con orgoglio e fierezza, sin dal mio primo giorno da calciatore e negli indimenticabili momenti in campo con la fascia da capitano. Mi auguro che la Viola torni presto in campo con il supporto dei suoi straordinari tifosi, che ci sono mancati infinitamente e che rappresentano il patrimonio più grande di questo straordinario Club, per sempre nel mio cuore”.

“Desidero ringraziare infinitamente l’appassionato e gentile presidente Rocco Commisso e tutta la sua famiglia per la magnifica opportunità che mi è stata data di allenare la Fiorentina. una famiglia meravigliosa che per sempre rimarrà nel mio cuore. Lo staff dirigenziale che mi è stato vicino in questi mesi a partire da Joe Barone e Daniele Prade, lo staff medico, il personale e tutte le straordinarie persone che con umiltà e passione lavorano all’interno di questo club e che ci hanno fatto sentire a casa ogni giorno”.

“Resta il dispiacere di non allenare più la Fiorentina – spiega ancora -, ma al contempo provo molto affetto nei confronti della squadra, che desidero ringraziare apertamente. È un gruppo serio e speciale che durante questo complicato periodo di pandemia ha sempre dato prova di grande professionalità e disponibilità al sacrificio. Grazie ragazzi”.

OMNISPORT | 10-11-2020 15:51