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Giuseppe Meazza – Quando l'Italia poteva vantare uno dei primi re del calcio

Un fenomeno, un re del calcio ben prima di Pelé, Maradona, Ronaldo e Messi: Meazza è stato uno dei primi divi del pallone

1 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Un fenomeno, un re del calcio ben prima di Pelé, Maradona, Ronaldo e Messi. Ed era italiano. Si chiamava Giuseppe Meazza, un nome che fa rima con gol, dribbling, eleganza, mondanità e due Mondiali vinti. Un giocatore capace di trasformare una partita di calcio in uno spettacolo. E non a caso, ancora oggi, uno degli stadi più famosi d’Italia porta il suo nome. Meazza nasce a Milano il 23 agosto 1910 e cresce nel quartiere di Porta Vittoria. Il pallone diventa presto la sua ossessione, ma all’inizio non tutti sono convinti che quel ragazzino possa diventare una stella.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia di Giuseppe Meazza.

Giuseppe Meazza – Quando l'Italia poteva vantare uno dei primi re del calcio AnsaFoto

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