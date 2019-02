Giuseppe Rossi guarda verso la MLS

Giuseppe Rossi è pronto a continuare la sua carriera, falcidiata da numerosi infortuni, e la sua prossima tappa potrebbe essere la MLS.

A rivelarlo è il suo agente Federico Pastorello ai microfoni di RMC Sport: “Stiamo ricevendo diverse offerte. Rossi è alla ricerca di un’opportunità per un progetto di almeno 2 anni. Dall’Europa sono arrivate delle proposte, ma non dalle squadre che Giuseppe voleva. Ora valutiamo proposte fuori dall’Europa, in modo particolare quelle provenienti dalla MLS”.

“L’ultimo infortunio grave risale a 3 anni e mezzo – conclude Pastorello – dal punto di vista medico ha recuperato al 100%. Ora sta davvero bene. Mi dispiace che nessuno gli abbia dato un’opportunità”.

SPORTAL.IT | 19-02-2019 23:50