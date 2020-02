Giuseppe Rossi giocherà in Major League Soccer. L'ex attaccante della Fiorentina ha superato il periodo di prova con il Real Salt Lake, che si appresta ad ingaggiarlo.

Secondo quanto riporta MLSSocceritalia.com il giocatore ex Genoa, ex Azzurro, svolgerà le visite mediche con la società dello Utah e tornerà in campo dopo quasi due anni di inattività.

SPORTAL.IT | 24-02-2020 12:36