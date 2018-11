Giuseppe Rossi riparte dalla C

L'ex attaccante di Parma, Fiorentina e Genoa Giuseppe Rossi potrebbe ripartire dalla serie C. Attualmente svincolato, Pepito, secondo quanto riporta il Mattino, ha parlato con la dirigenza della Juve Stabia, che gli ha illustrato il progetto.

"Se si dovessero verificare i presupposti giusti, Giuseppe Rossi rappresenterebbe senz’altro un fiore all’occhiello per tutta Castellammare e un indubbio valore aggiunto, anche rispetto al rafforzamento del piano di marketing, recentemente presentato che proietterà la società ai livelli di eccellenza che la città merita", sono le parole del vice presidente Giovanni Palma. La Juve Stabia, che milita nel girone C di serie C, offre al giocatore un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione in B.

SPORTAL.IT | 14-11-2018 12:10