Giuseppe Rossi riparte dall'MLS

Il futuro di Giuseppe Rossi potrebbe essere in MLS. L'ex attaccante, tra le altre, di Villarreal e Fiorentina, è fermo dal 2017 ma ha ancora tanta voglia di fare la differenza in campo. A 33 anni spinge per una nuova avventura.

Come riportato da La Repubblica, l'azzurro si sta allenando con la franchigia MLS del Real Salt Lake. Il desiderio è di strappare un contratto ed essere ai nastri di partenza della nuova stagione MLS, al via il prossimo 29 febbraio.

SPORTAL.IT | 04-02-2020 08:51