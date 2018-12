"Giustizia, subito, per Astori": Pasqual lo chiede per la famiglia

Sono passati più di nove mesi dalla tragica scomparsa di Davide Astori, il capitano e difensore della Fiorentina trovato morto nella sua camera di albergo a Udine a poche ora dalla gara che avrebbe dovuto disputare sul campo dei bianconeri del Friuli.

Manuel Pasqual, laterale dell’Empoli con una lunga militanza nei viola, grande amico dello sfortunato Davide, ha parlato con la ‘Gazzetta dello Sport’. Domenica il derby toscano metterà di fronte allo stadio ‘Franchi’ le formazioni di Stefano Pioli e di Beppe Iachini ma naturalmente, al di là delle parole sul match, sono state molto toccanti le parole di Pasqual sull’ex compagno di squadra.

"Un giorno maledetto quel 4 marzo – ha raccontato -. Il direttore generale dell’Empoli mi chiamò piangendo: pensai subito alla famiglia, poi mi disse di Davide. Mi è caduto il mondo addosso quando ho ricevuto la tragica notizia. Eravamo molto legati, senza di lui c'è grande tristezza: frequentavamo lo stesso spogliatoio, era un compagno con cui vivere il calcio allo stesso modo. Due sere prima di quella domenica ci siamo visti, il sabato mattina l’ho incontrato ancora: un mio amico mi aveva chiesto la sua maglia e Davide me la portò. Ma quella casacca la conserverò per sempre io".

"Spero in una giustizia il più veloce possibile, per il silenzio e la tranquillità che merita la famiglia di Davide Astori" ha aggiunto Pasqual.

Nei giorni scorsi sono emersi nuovi significativi dettagli dalle perizie sulla morte di Davide Astori. A riportarli La Nazione secondo cui gli elettrocardiogrammi effettuati dal capitano viola nel 2016 e nel 2017 al centro di Medicina dello sport del policlinico di Careggi avevano messo in evidenza la presenza di extrasistoli ventricolari nel corso delle prove da sforzo cui il calciatore era stato sottoposto per ottenere il certificato di idoneità sportiva. Secondo il quotidiano fiorentino, si sarebbe trattato di due "campanelli d’allarme" sulle condizioni del cuore del giocatore, degli indizi che la centralina elettrica del cuore non funzionava come avrebbe dovuto.

SPORTAL.IT | 15-12-2018 12:25