Giusy Versace diventa Wonder per i bimbi

Giusy Versace è davanti a una nuova svolta, l’ennesima, della sua vita: la campionessa paralimpica nell’atletica leggera si trasformerà in Wonder. Lo farà in un libro illustrato dedicato ai più piccoli che uscirà a settembre e che presto diventerà anche una storia per il cinema.

“Diventerò la super eroina di un racconto illustrato della Mondadori per aiutare i tantissimi bambini disabili a inserirsi in società facendo sport – spiega al ‘Mattino’ la Versace, premiata nell’ambito dell’evento Eccellenze a Capri, al Quisisana -. Lo sport è un diritto di tutti. Spero che questo libro illustrato diventi un lavoro tv o per il cinema, come già con il mio primo libro diventato un’opera teatrale. Mi batto per migliorare il mondo della disabilità in Italia, aiutando le persone a fare sport. Il diritto di fare sport per un disabile significa anche inserire un tariffario con i costi per gli ausili sportivi che a oggi non esiste”.

I sogni di Giusy non sono pochi. “Vorrei essere la prima disabile a volare nello spazio. In fondo sono Wonder Giusy; scriverò alla Nasa, tocca a me”, sottolinea, prima di sottolineare che alle Paralimpiadi di Tokyo, nel 2020, vorrebbe cimentarsi nel salto in lungo, ma che gli impegni politici le portano via molto tempo.

Figlia di Alfredo Versace, cugino dei noti fratelli Donatella, Santo e Gianni Versace, Giusy si era occupata di moda fino a che, il 22 agosto 2005, all'età di 28 anni, è stata vittima di un grave incidente stradale sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel quale ha perso entrambe le gambe. Nel 2007 è tornata a guidare. Nel 2010 ha cominciato a correre con un paio di protesi in fibra di carbonio, diventando così la prima atleta donna italiana della storia a correre con doppia amputazione agli arti inferiori. Nel 2011 ha fondato l'associazione Disabili No Limits Onlus per aiutare altri ragazzi ad avvicinarsi allo sport.

