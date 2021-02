La pandemia torna protagonista agli Australian Open. Daniel Andrews, primo ministro dello Stato di Victoria, ha deciso di rimettere Melbourne in lockdown (dal 12 al 17 febbraio) per non rischiare il diffondersi delle nuove varianti del Covid-19.

Gli Australian Open non verranno interrotti ma proseguiranno a porte chiuse. Fino ad oggi, era consentito l’ingresso agli impianti per un massimo di 30.000 spettatori. Ora non ci sarà più pubblico.

OMNISPORT | 12-02-2021 09:53