Gli avversari preoccupano di già Valentino Rossi

I test di Valencia hanno premiato Maverick Viñales, che sulla Yamaha ha raccolto il miglior tempo, mentre Valentino Rossi ha chiuso solamente nono.

Ma in casa della scuderia giapponese c’è poco da festeggiare visto che i due piloti non sono ancora convinti su quale specifica di motore scegliere per la prossima stagione.

Il pilota italiano ha analizzato così la giornata di test: “Siamo migliorati rispetto al primo giorno, ma i nostri avversari sono stati in grado di migliorarsi di più rispetto a noi. Abbiamo provato una specifica del motore diversa e oggi è stato un po’ difficile. Era simile a quella di ieri e quindi ha avuto più o meno le stesse prestazioni. Con le gomme nuove va tutto bene, ma dopo qualche giro ho l’impressione che iniziamo a soffrire. La prossima settimana saremo a Jerez per cercare di capirlo meglio. Sarà molto importante visto che su quel circuito a maggio non eravamo veloci e dobbiamo capire se ora siamo più forti”.

Anche Viñales ha detto la sua: “Il motore penso sia ancora aggressivo. Peccato non aver girato tutto il giorno, come programmato, a Jerez dovremo scegliere quale dei due sia il migliore. Senza toccare il set up, però, e concentrandoci solo sul motore abbiamo migliorato di qualche decimo”.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 21:05