Gli azzurri del tennis al Quirinale, Paolini: "Speriamo di tornare presto"

“Un piacere essere qua, e’ un onore, si celebrano le vittorie che abbiamo avuto l’anno scorso, quindi un momento positivo anche per stare insomma con tutta la squadra. Incontrare il Presidente, e’ sempre una cosa che e’ un onore, che ci da’ carica e niente, sono contenta e speriamo di avere un’altra opportunita’. Ieri c’e’ stato il primo allenamento, abbiamo provato il centrale, quindi mi son sentita bene, spero di sentirmi bene durante il torneo, durante il primo turno e poi vediamo come va. Non guardo il tabellone, quindi non lo so”. Cosi’ Jasmine Paolini all’uscita dal Quirinale. Le fa eco Flavio Cobolli” Si’, e’ un torneo speciale per tutti noi, dove vogliamo fare bene, c’e’ un po’ di tensione rispetto agli altri tornei, un po’ piu’ di pressione che ci mettiamo anche magari noi da soli, pero’ e’ l’anno buono, secondo me possiamo fare bene, anche Jannik sta continuando a vincere, quindi ci aiuta a migliorarci, ci aiuta a provare a raggiungere quello che sta raggiungendo lui”.