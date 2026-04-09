Gli azzurri di Milano Cortina accolti da Papa Leone

Papa Leone ha incontrato gli atleti paralimpici italiani dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. “Oggi e’ stata una giornata indimenticabile”, ha esclamato Giuseppe Somele, atleta paralimpico di sci di fondo. “Ha fatto molti complimenti a noi atleti paralimpici per i nostri sforzi e la nostra resilienza, ha raccontato Federico Pelizzari, atleta di sci alpino. “E’ una giornata piena di emozione”, ha commentato la campionessa di sci alpino Sofia Goggia. “Nei tempi in cui siamo lo sport e’ l’unica cosa che unisce veramente tutti i paesi del mondo”, ha dichiarato Emanuel Perathoner, atleta paralimpico di snowboard.