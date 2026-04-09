Gli azzurri di Milano-Cortina accolti in Senato, La Russa: "Ci avete scaldato il cuore"

“Ci avete scaldato il cuore non solo con le vostre vittorie ma anche con la vostra semplice partecipazione, perché è un inno alla pace, all’amore e alla resilienza. Alla capacità di resistere alla difficoltà, che ci sono per tutti nella vita, ma che per voi però a differenza di molti altri qualche problema in più qualche volta lo hanno dato. Avete dimostrato di saper reagire con maggiore capacità, sentimento e forza, tutti abbiamo qualcosa da imparare da voi”. Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, all’evento ‘Sport e pace: Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026’ che si è svolto in Senato alla presenza di una delegazione azzurra. Fonte: us Senato (NPK)