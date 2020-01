Gli Eagles Cantù alla carica con Banks

Gli Eagles Cantù hanno diramato un comunicato sul concitato post-partita del Paladesio di domenica. "I social – vi si legge -. La rovina dello sport giocato. Ieri è toccato a Banks. Sapendo di avere un impatto mediatico notevole ci è “andato a nozze”. Ha provocato per tutta la partita, ha pensato bene di festeggiare sotto la nostra curva, alla fine si è fermato guardandoci con aria di sfida accennando un balletto. E ha ricevuto in cambio qualche 'mezzo bicchiere di birra'. Non diciamo che sia una cosa giusta, ma non troviamo nemmeno giusto che poi esca sui social a passare per la vittima di un attacco a suon di sputi… (avete presente la distanza tra la curva e il campo…?)".

"Non diciamo che il nostro gesto sia stato corretto, e siamo pronti a scusarci, ma sarebbero gradite anche le sue scuse, considerando che la nostra è stata una semplice REAZIONE – aggiungono gli Eagles -. Esattamente come successe a Thomas due stagioni fa proprio a Brindisi. Sbagli, paghi. Altrimenti si va a teatro se si vuole guardare e accettare tutto passivamente. Il nostro atteggiamento niente aveva a che vedere con i tifosi ospiti, con i quali esisteva e esiste un rapporto di massimo rispetto. Le cose che succedono coi giocatori, esulano da ogni aspetto curvaiolo. Questo, solo per chiarire… Come mancano i veri provocatori che 'le danno e sanno prenderle'… Non ne possiamo più di queste 'fighette da social'".

SPORTAL.IT | 13-01-2020 14:28