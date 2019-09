Gli esuberi non preoccupano Paratici

Lo Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Dovremmo essere preoccupati se avessimo una rosa stretta se pensiamo che siamo alla quarta partita di questa stagione abbiamo già lasciato Chiellini, abbiamo Douglas Costa fuori per un pochino, De Sciglio fuori per un pochino, noi siamo preparati a fare una stagione lunga, necessitiamo di un certo tipo di rosa, di calciatori per tenere il livello della nostra competitività sempre molto alto. Questo è il nostro obiettivo e pensiamo di averlo raggiunto completando la rosa in questo modo” ha detto l’ex braccio destro di Marotta.

SPORTAL.IT | 18-09-2019 22:22