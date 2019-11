Gli interisti a Mourinho: "Special One, sai cosa vogliamo”

Lo Special One è tornato. La notizia della nomina di José Mourinho a tecnico del Tottenham, dopo l’esonero di Mauricio Pochettino, ha fatto in poche ore il giro dei social network, scatenando diverse reazioni anche tra i tifosi italiani.

I più attivi nei commenti, ovviamente, sono gli interisti, che alla figura di Mou associano l’epoca più felice della storia recente del club nerazzurro: i successi culminati con il Triplete del 2010.

Un periodo in cui l’Inter dominava, prima di cedere il passo allo strapotere della Juventus. E proprio alla Juve è legata una particolare richiesta che, dai social, i tifosi nerazzurri stanno lanciando a Mourinho.

AUGURI NERAZZURRI. “Ora agli ottavi di Champions League spero in Spurs-Juve – scrive Luca su Facebook, sintetizzando il pensiero di molti interisti – voglio godermi lo spettacolo di come li prende in giro per una volta ancora”.

“Grande Mou… Juve, ora attenta alla Champions!”, aggiunge Michele, mentre molti altri nerazzurri si limitano a fare l’in bocca al lupo al portoghese.

“Grande Mourinho. Forza Tottenham”, dice Edin, spiegando di fatto come gli Spurs diverranno, da oggi in poi, la seconda squadra di molti interisti.

SFOTTO’ BIANCONERI. La nomina di Mourinho al Tottenham ha però naturalmente risvegliato anche coloro a cui i comportamenti del portoghese non vanno proprio giù. Tanti, ad esempio, i commenti degli juventini.

“Peccato il Tottenham mi era veramente simpatico – commenta Matteo -. Tornerò a tifarlo quando sto orrendo figuro se ne andrà o verrà cacciato”. “Avevo molta simpatia per il Tottenham, mi piaceva il self control del suo allenatore, la sua signorilità… tutto cancellato”, aggiunge Antonio.

E Annalisa tira fuori un cavallo di battaglia dello Special One per attaccarlo: “Zeru Tituli al New White Hart Lane quest’anno”.

SPORTEVAI | 20-11-2019 09:55