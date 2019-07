Gli interisti ci ripensano: “Conte, lui è meglio tenerlo”

Fino a ieri, Juan Miranda era uno degli esuberi dell’Inter, uno di quei giocatori di cui liberarsi per alleggerire il monte ingaggi e puntare a obiettivi più grossi: d’altra parte con gente come Skriniar, De Vrij e Godin davanti, difficilmente il brasiliano riuscirebbe a conquistarsi un posto da titolare. Tuttavia dopo la prestazione offerta con il Brasile in Copa America e le parole espresse dallo stesso Miranda a Tuttomercatoweb molti tifosi hanno cambiato opinione e sul web hanno suggerito ad Antonio Conte di tenersi stretto l’ex Atletico Madrid.

“CONTE, TIENILO”. “Va tenuto, in marcatura quando è concentrato insegna ancora a tutta la serie A (anche agli altri compagni di difesa). Sono sicuro che Conte riuscirà, come ha fatto sempre, a farlo giocare concentrato e motivato”, scrive Riccardo su una delle pagine più frequentate su Facebook dal tifo nerazzurro. Gli fa eco Alfio: “Miranda rimanga, sarebbe una riserva di lusso e sono sicuro che giocando tre competizioni ci tornerebbe utile!”, mentre Fabio elogia la qualità del pacchetto difensivo della prossima Inter spiegando che “Non ci si rende conto della forza difensiva che abbiamo. è vero che l’età non è più la stessa ma abbiamo Godin-Miranda che è stata la coppia d’oro del miglior Atletico di Simeone + De Vrij e Skriniar, oltre eventualmente a uno tra Ranocchia o Bastoni in aggiunta. Se gli altri due reparti fosse forti la metà di quello difensivo, vinceremmo lo Scudetto”.

I CONTRARI. Naturalmente c’è anche chi non si mostra d’accordo, come Sergio: “Tutto dipende da cosa pretende. Però a questo punto è meglio puntare su qualche giovane di prospettiva futura e dargli il benservito. Confermandolo non si cresce”. Una voce minoritaria, comunque: la maggioranza del popolo nerazzurro vuole che Miranda resti ancora all’Inter.

SPORTEVAI | 03-07-2019 13:07