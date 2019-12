L'Inter non molla Vidal, ma ai tifosi piace l'alternativa

L’emergenza a centrocampo per la prossima gara contro il Genoa non ha fatto che aumentare il desiderio dei tifosi dell’Inter di un guizzo di mercato per la sessione di gennaio: sui social network i supporter nerazzurri pregano la società di accontentare Antonio Conte e di garantire al tecnico un rinforzo di qualità per la linea mediana, un elemento in grado di aumentare il tasso tecnico dei nerazzurri e di fornire all’allenatore un’alternativa valida ai titolari.

LA PRIORITA’. Da settimane, il primo obiettivo dell’Inter pare essere Arturo Vidal, ma arrivare al centrocampista cileno non è così facile: nonostante un contratto in scadenza nel 2021, il Barcellona continua a chiedere una cifra tra i 20 e i 25 milioni per l’ex Juve.

Oltre che Marotta, la valutazione di Vidal non convince gli interisti. “Questo l’anno prossimo smette di giocare, o prestito o niente”, scrive Giorgio su una delle pagine Facebook dedicate ai tifosi dell’Inter.

b“Venticinque milioni più ingaggio per un ultratrentenne è davvero troppo”, gli fa eco Alessandro, mentre Alberto non capisce la logica dietro l’acquisto di Vidal: “Cacciano Nainggolan gratis e prendono Vidal a 25: da ergastolo!”.

IL VOTO DEI TIFOSI. Per una cifra poi non troppo lontana a quella chiesta dal Barcellona per Vidal, gli interisti preferirebbero vedere in nerazzurro un giocatore più giovane e con maggiore potenziale. “Prendiamo Kulusevski – scrive Alberto M. – è un campione, in coppia con Barella avremmo un grandissimo centrocampo!”. L’Inter, però, pare interessata allo svedese – il cui cartellino è dell’Atalanta – solo per giugno. “Ma quale Giugno, prendiamolo subito!”, suggerisce Tiziano.

David è d’accordo: “Se non lo prendi adesso non lo prendi più! E sarà l’ennesimo errore!”. Antonio, infine, prova a fare il punto sulla strategia nerazzurra: “La priorità credo sia Vidal che già conosce i metodi di Conte. Se si fa cassa con Gabigol poi si potrebbe investire la somma a gennaio su Kulusevski”.

SPORTEVAI | 20-12-2019 10:10