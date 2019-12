Gli Oscar dell'anno di Pistocchi fanno infuriare tutti

E’ consuetudine l’ultimo giorno dell’anno tracciare un bilancio della stagione e dare i voti ai protagonisti del nostro calcio ed anche Maurizio Pistocchi non si è sottratto alla tradizione. Il giornalista di Mediaset ha dato i suoi personali Oscar del 2019 su twitter ma è riuscito a fare arrabbiare un po’ tutte le tifoserie.

PORTIERE – Per Pistocchi il miglior portiere del 2019 è stato Szczesny della Juventus. Una scelta che ha fatto rizzelare tantissimi tifosi interisti.

LE REAZIONI – Sdegnati arrivano commenti da ogni dove: “Sinceramente Handanovic ha fatto parate clamorose lo scorso anno” o anche: “Handanovic nettamente superiore”.

PLEBISCITO – Per il n.1 dell’Inter è un vero plebiscito: “Ma con che criterio premi uno che alla fine non è manco titolare fisso, gioca un po’ a turno con un 41 enne, per di più nello stesso campionato dove gioca TUTTE le partite, senza alternarsi a nessuno, un certo Handanovic!” oppure: “Handanovic sono tre anni che sta giocando alla grande sia come portiere che come ultimo uomo”.

DIFENSORE – Come miglior difensore Pistocchi premia ex-aequo Acerbi e Chiellini ma anche qui c’è chi ha da ridire: “Ti passo Acerbi ma Chiellini assolutamente noooo… il fabbro per eccellenza che sa solo menare senza che gli fischino mai un fallo ! No no, mai e poi mai Chiellini!”.

CENTROCAMPISTA – Il miglior centrocampista per il giornalista di Mediaset è Brozovic, ed anche qui in tanti dissentono: ” Con tutto il rispetto, ha due ferri da stiro al posto dei piedi. Lo affermo da interista”, oppure: “Non era meglio Allan?”.

ALLENATORE – I maggiori dissensi Pistocchi li riceve quando nomina Sarri allenatore dell’anno per quanto fatto al Chelsea e alla Juve: “Alla Juventus? Senza il solito c… era dietro l’Inter di almeno 6 punti E tu lo sai bene Se poi parliamo di gioco Siamo a fine girone di andata e io ho visto solo un goffo tentativo di non sembrare Allegri”.

E GASP? E’ un fiume di reazioni sdegnate: “Non mettere il Gasp è abbastanza discutibile” o anche: “Mi dispiace ma l’unico che sta facendo miracoli in italia si chiama Gasperini non certo Sarri”, oppure: “Scelta quantomeno discutibile. Conte in 6 mesi ha fatto sicuramente meglio con una squadra più indietro, ma se vogliamo dirla tutta Inzaghi e Gasperini lo meritano sicuramente più di Sarri” e infine: “Serio? Il primo allenatore che è riuscito a far perdere a Ronaldo la prima finale dopo millemila anni?”.

SPORTEVAI | 31-12-2019 09:50