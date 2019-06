Gli Stati Uniti devastano la Thailandia: 13-0

Esordio con il botto per la Nazionale degli Stati Uniti al Mondiale di calcio femminile in corso in Francia. Le americane, favorite numero uno del torneo, hanno distrutto la Thailandia per 13-0 in una gara valida per il girone F della rassegna iridata.

40 tiri in porta contro 2, 75% di possesso palla: numeri che solo parzialmente testimoniano il dominio delle statunitensi, che non hanno pietà delle asiatiche. Il primo tempo si conclude "solo" 3-0 con i gol di Morgan, Lavelle e Horan. Nella ripresa si scatena la festa: Morgan ne segna altri quattro ed è capocannoniere del torneo, in gol ancora Lavelle e quindi Mewis (doppietta), Rapinoe, Pugh e Lloyd.

SPORTAL.IT | 11-06-2019 23:03