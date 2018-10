Gli Stati Uniti sognano José Mourinho come nuovo commissario tecnico della selezione a stelle e strisce. Secondo quanto riporta Sport Illustrated, la Federcalcio avrebbe in mente l'idea di reclutare un allenatore di fama mondiale e il primo nome è quello dello Special One.

La Federazione avrebbe già sondato la disponibilità del tecnico portoghese, attualmente impegnato con il Manchester United, e le trattative sarebbero in corso.

SPORTAL.IT | 03-10-2018 14:05