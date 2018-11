Gli ultimi verdetti in Nations League

Ultima giornata di Nations League e ultimi verdetti, oltre all’Olanda che va alle Final Four a discapito della Francia.

A farla da padrone i calciatori che militano in serie A che mettono a segno ben sei gol: Schick della Roma consegna la vittoria alla Repubblica Ceca sulla Slovacchia, condannandola alla League C.

Zajc dell’Empoli mette a segno il gol del pareggio della Slovenia, già retrocessa contro la Bulgaria che viene beffata dalla Norvegia, vittoriosa per 2-0 su Cipro, per la qualificazione in League B.

In League C approda la Macedonia, che si sbarazza di Gibilterra grazie ai gol dei palermitani Nestorovsky, doppietta, e Trajkovski.

Sempre dell'Empoli è Marcel Buchel a segno nel 2-2 del suo Lichtenstein con l'Armenia.

League A

Germania-Olanda 2-2 (9’ Werner, 20’ Sanè, 85’ Promes, 91’ van Dijk)

League B

Danimarca-Irlanda 0-0

Repubblica Ceca-Slovacchia 1-0 (32’ Schick)

League C

Bulgaria-Slovenia 1-1 (68’ Ivanov, 75’ Zajc)

Cipro-Norvegia 0-2 (36’ Kamara, 48’ Kamara)

League D

Andorra-Lettonia 0-0

Georgia-Kazakistan 2-1 (59’ Merebashvili, 84’ Chakvetadze, 90’ Omirtayev)

Liechtenstein-Armenia 2-2 (9’ Adamyan, 44’ Buchel, 47’ Hasler, 85’ Karapetian)

Macedonia-Gibilterra 4-0 (27’ Bardhi, 67’ Nestorovski, 80’ Nestorovski, 92’ Trajkovski)

SPORTAL.IT | 19-11-2018 23:30