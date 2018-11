Kamil Glik verso il ritorno in serie A. Il Monaco è in caduta libera in Ligue 1, e tanti big della squadra vogliono lasciare il Principato. Tra questi anche l'ex difensore del Torino, arrivato nel Monaco nel 2016.

Il centrale polacco è seguito non solo dai granata, con cui è rimasto sempre in contatto, ma anche dal Milan, preoccupato per l'infortunio di Mattia Caldara.

SPORTAL.IT | 06-11-2018 13:35