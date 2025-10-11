Il bomber del Modena sta sfoderando prestazioni superlative con gol a raffica in queste prime giornate di cadetteria: la marcia dei canarini legittima i sogni più grandi

Un attaccante di razza. Fisico possente, senso del gol invidiabile, preciso dal dischetto. Il centravanti dei canarini emiliani ha iniziato a razzo la stagione cadetta.

Il Modena è un fiume in piena in questa parentesi embrionale della Serie B 2025-2026. I ragazzi di mister Sottil hanno messo il turbo fin dagli esordi stagionali ed ora si godono i piani alti, anzi altissimi, della classifica. Nell’ultimo turno disputato, prima della pausa per le Nazionali, al Braglia ha capitolato pure l’Entella con un secco 2-0. Pedro Mendes ha chiuso la pratica al 90′, mentre Gliozzi su rigore ha aperto le danze.

Gliozzi come Hojlund e Lautaro

In Serie A i titoli in prima pagina sono tutti dedicati ai vari Lautaro Martinez, Hojlund, Vlahovic. La B, invece, è dominata da un solo nome al comando della graduatoria dei cannonieri. Il riferimento non casuale è rivolto a Ettore Gliozzi. Nato a Siderno, stupendo luogo baciato dalla Costa dei Gelsomini, nei paraggi di un’altra splendida città come Reggio Calabria. Il mare e il sole hanno quindi accompagnato l’infanzia e la giovinezza del nostro personaggio.

Gli inizi al Sassuolo

Il destino di Gliozzi si intreccia, geograficamente parlando, con quello di Domenico Berardi. Il talentuoso esterno, infatti, è partito da Cariati Marina per conquistare il gotha del calcio italiano. Nello specifico i due promettenti profili calabresi hanno raggiunto la stessa metà: Sassuolo. Il club neroverde del compianto patron Squinzi ha accolto nel florido vivaio la punta e il fantasista dalle chiare origini meridionali. Ognuno, poi, ha intrapreso la sua brillante carriera. Il secondo ha pure vinto un Europeo con la Nazionale azzurra del CT Roberto Mancini nel 2021. Il primo, invece, ha conquistato lo scettro di bomber di provincia.

La lunga gavetta

Un cammino infinito in giro per lo stivale da Nord a Sud. Ettore Gliozzi ha lasciato un ottimo ricordo in tutte le piazze frequentate. Ha vissuto sempre e solo per il gol, ma anche per il bene della squadra di appartenenza. Un leader offensivo instancabile, disponibile al sacrificio, in grado a volte di fare reparto da solo sgomitando con gli arcigni difensori avversari. Tanti prestiti all’alba della sua carriera tra Forlì, Sudtirol, Cesena, Padova e Siena. Una gavetta dura e intensa per l’attaccante che nell’estate del 2020 si trasferisce a titolo definitivo dal Sassuolo, che aveva controllato il cartellino fino a quel momento, al Monza per 500mila euro. Da sottolineare pure un ritorno alle origini infantili con l’avventura al Cosenza nella stagione 2020-2021. Un cecchino d’area di rigore capace di regalare gioie pure al pubblico del Sinigaglia di Como nel 2021-2022: 7 reti in 36 presenze. Gliozzi ha visto da vicino la Torre pendente di Pisa siglando 10 gol con la maglia nerazzurra.

I progetti ambiziosi del Modena

Estate 2024: Ettore sposa il progetto del Modena. Il patron Carlo Rivetti ha messo sul piatto della punta calabrese programmi chiari e ambiziosi. Il direttore sportivo Catellani, ex calciatore proprio dei canarini, ha fatto il resto stilando l’accordo firmato da Gliozzi. La scorsa stagione alti e bassi con 24 gettoni e sole 4 marcature. Il 2025-2026, invece, si è aperto con una musica ben diversa. Il numero 9 si è trasformato in bomber vero timbrando 5 gol in 8 apparizioni tra Serie B e Coppa Italia in 580 minuti disputati fino ad ora. Sul mercato il suo cartellino vale attualmente 800mila euro.