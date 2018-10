Gobbi avvisa il Parma: "Serve umiltà"

Il difensore del Parma Massimo Gobbi ha parlato in vista del match di domenica prossima contro il Frosinone: "Dobbiamo prepararci bene per il prossimo impegno nel nostro stadio con una settimana di allenamenti interpretati alla grande. A Bergamo, se non fossimo calati sotto il punto di vista dell’attenzione, avremmo portato a casa il risultato".

"Penso si debba avere equilibrio. Non dovevamo lottare per lo scudetto prima, non siamo dei brocchi assoluti ora. Con grande fame e grande umiltà dobbiamo ripartire perché domenica prossima sarà una partita importantissima".

SPORTAL.IT | 30-10-2018 11:45