Gobbi: 'Impariamo da questa sconfitta'

Il Parma perde in casa della Spal, o meglio a Bologna per l’inagibilità del “Mazza”, e resta ancorato a quota un punto in classifica. Un gol di Antenucci ha sbloccato una gara fino a quel momento con pochi sussulti.

Questi i rimpianti di Massimo Gobbi: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma dopo il gol non siamo riusciti a reagire, la Spal ci ha aspettati e non abbiamo trovato spazi. Forse bisognava osare qualcosa prima. Verso la fine abbiamo creato due palle gol importanti con Da Cruz e con Ceravolo, peccato perché abbiamo concesso poco e perché nel primo tempo, anche sotto il profilo del gioco, abbiamo fatto discretamente bene. Facciamo tesoro di questa partita perché giocheremo tanti scontri diretti così".

Sabato prossimo al Tardini sarà di scena Cristiano Ronaldo, ancora senza gol…: “La Juventus? Ripartiamo subito, gare così non hanno bisogno di stimoli. Ce la giocheremo per la bellezza di incontrare un avversario del genere”.

SPORTAL.IT | 27-08-2018 00:20