Godin, è l'ora dell'Inter: annuncio ufficiale in lacrime

Diego Godin ha annunciato in lacrime il suo addio all’Atletico Madrid nella conferenza stampa indetta allo stadio Wanda Metropolitano. Il difensore uruguaiano, che tra pochi giorni sarà annunciato dall’Inter, si è commosso salutando compagni e tifosi, con cui ha diviso gioie e delusioni negli ultimi nove anni.

“Saranno le mie ultime partite con la maglia dei Colchoneros. Grazie a tutti, questo non è un club, ma una famiglia. Resterò per sempre tifoso”. Il roccioso centrale della Celeste, sbarcato a Madrid nel 2010, ha vinto 8 titoli (1 Liga, 1 Coppa del Re, 1 Supercoppa Spagnola, 2 Europa League, 3 Supercoppe Europee) incarnando alla perfezione lo spirito della squadra di Simeone. Ora vestirà il nerazzurro per i prossimi tre anni con un ingaggio di 6,75 milioni di euro a stagione: arriverà a parametro zero.

Godin nella scorsa stagione aveva rifiutato l’offerta del Manchester United: “Ho scelto di restare in quel momento, è stata una mia decisione e oggi non me ne pento. Rispetto alla scorsa estate non è cambiato niente, l’Atletico Madrid ha sempre avuto la mia priorità. Ho cercato di restare in questo club, ci siamo incontrati tante volte in questi mesi, ma chiaramente non abbiamo trovato un accordo per proseguire insieme. I cambiamenti ti fanno migliorare e crescere, non mi pento di niente. Sosterrò l’Atletico ovunque andrò”.

“Sono stati anni meravigliosi nei quali sono cresciuto tantissimo come calciatore e come uomo. Abbiamo vissuto momenti splendidi e altri meno belli, ma l’Atletico sarà per sempre nel mio cuore”.

“Mia moglie, mio padre e mia madre mi hanno chiesto di restare a Madrid, con loro mi confronto costantemente. Non c’è niente di meglio che entrare in uno stadio e sentire la gente che urla il tuo nome: è quello che ho sentito in questo club”.

SPORTAL.IT | 07-05-2019 15:30