Godin: il motivo del rifiuto alla Juventus

La Juventus, all'inizio della scorsa estate, aveva provato a sondare il terreno per l'acquisto di Diego Godin dall'Atletico Madrid, ma la trattativa non è mai decollata.

Le motivazioni principali sono state due: il desiderio dell'allenatore dei Colchoneros Diego Simeone di trattenere a tutti i costi il centrale uruguaiano, ma anche e soprattutto la volontà del calciatore, che lo ha spinto a rifiutarte anche la corte del Manchester United.

Godin ha infatti fatto sapere di non voler lasciare Madrid per giocarsi la Champions League con il sogno della finale in casa al nuovo Wanda Metropolitano, stadio dei Colchoneros.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 16:30