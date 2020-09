Godin, l'ammissione del Cagliari

Il direttore sportivo del Cagliari Mario Passetti ha ammesso l’interesse dei sardi per Godin: “La trattativa esiste, è inutile negarlo. Siamo contenti del fatto che il giocatore abbia manifestato molto interesse per Cagliari. La trattativa però è molto difficile, non ci facciamo illusioni”.

“Ci sono delle complessità, stiamo cercando di capire se la cosa può andare in porto. Under? Non mi risulta, si fanno tanti nomi ma il suo ad oggi non è in agenda”, sono le parole a Sky.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 12-09-2020 13:27